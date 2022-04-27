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Субсидии в Украине: как будут переназначать помощь

Размер выплат будет определяться на основе размера субсидии за январь 2022 с учетом информации за 2021 год
 |  Автор: Ольга Опенько
Субсидии в Украине: как будут переназначать помощь
Иллюстративное фото / depositphotos

Украинцам не нужно будет обращаться за переназначением субсидий на летний сезон. Об этом информирует портал ГазПравда.

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Таким образом, государственная помощь будет переназначена в автоматическом режиме.

Данное решение было принято для того, чтобы обеспечить права потребителей, проживающих на временно оккупированных территориях или где ведутся активные боевые действия.

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"Должны продолжать получать субсидии люди из городов и сел, где идут активные боевые действия, даже в тех случаях, когда там не работают органы социальной защиты. И, конечно, в нынешних условиях все переназначения должны происходить автоматически, чтобы человеку не нужно было идти лишний раз в органы социальной защиты", - сказала министр соцполитики Марина Лазебная.

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Уточняется, что размер выплат будет определяться на основе размера субсидии за январь 2022 с учетом информации за 2021 год о соотношении среднего размера субсидий в январе и апреле, а также в январе и сентябре.

Кроме того, будет использоваться информация о доходах лиц, имеющаяся в ПФУ и ГНС.

Люди, получившие валюту от благотворительных организаций или купившие ее для оплаты лечения или обучения, также будут иметь право на субсидию.

Также потребителям из регионов, где ведутся боевые действия, субсидию назначат с начала сезона независимо от того, в каком месяце сезона они обратились за назначением.

Ранее мы писали, что  Шмыгаль считает, что Украина  станет экспортером природного газа.

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