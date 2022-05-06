Как изменились правила принятия наследства в Украине

На время действия военного состояния течение срока для принятия наследства останавливается

Военное положения в Украине обусловило внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие порядок принятия наследства.

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В частности, по общему правилу принятия наследства по ст. 1270 Гражданского кодекса Украины для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, начинающийся со времени открытия наследства. Так, наследник должен подать нотариусу заявлению о принятии наследства. Сделать это необходимо по месту открытия наследства, то есть последнему месту жительства наследодателя. Рассмотрев заявление, нотариус заводит наследственное дело.

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В то же время согласно соответствующему положению постановления КМУ на время действия военного состояния течение срока для принятия наследства останавливается.

То есть наследник может принять наследство:

в течение действия военного положения,

дополнительно после его отмены в срок, остававшийся по состоянию на 24 февраля 2022 года с установленных 6 месяцев.

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Кроме того, в условиях военного или чрезвычайного положения наследственное дело заводится по обращению заявителя любым нотариусом Украины, независимо от места открытия наследства.

Принять наследство можно:

подав заявление любому нотариусу во время действия военного положения;

дождавшись окончания военного положения и подав заявление нотариусу по месту открытия наследства с учетом остановки сроков принятия наследства;

отправив заявление почтой нотариусу, у которого заведено наследственное дело, удостоверив такое заявление у любого другого нотариуса (в случае, если другие наследники первыми подали заявление о принятии наследства в другой местности, а вы не хотите ехать туда лично).

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