"Газпром" отказался от прокачки газа через польский участок трубопровода

Решение в компании объяснили введенными Россией санкциями

Российский монополист "Газпром" отказался от использования польского участка трубопровода "Ямал-Европа" для транспортировки газа, пишут российские СМИ.

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Свое решение в компании объяснили введенными Россией санкциями.

Таким образом, санкции запрещают холдингу использовать участок газопровода "Ямал-Европа", которые проходит через территорию Польши.

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Справка: Трубопровод принадлежит польской компании EuRoPol GAZ - совместному предприятию PGNiG и российского газового монополиста.

Напомним, в "Газпроме" обвинили польскую сторону в неоднократном нарушении своих прав как акционера. При этом Польша внесла российский холдинг в санкционный список.

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