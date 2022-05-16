НБУ думает над возвращением к плавающему курсу гривны

В настоящее время отклонение рыночного курса от официального, зафиксированного в начале войны, "крошечное"

Национальный банк Украины в целях повышения стабильности на валютном рынке думает над возвращением плавающего курса. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью изданию The Asahi Shimbun.

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"Хочу сообщить, что сейчас мы рассматриваем возможность смягчения некоторых валютных ограничений. Мы также думаем, как вернуться к режиму плавающего обменного курса. Такой шаг принесет больше стабильности на валютный рынок", – сказал он.

В настоящее время отклонение рыночного курса от официального, зафиксированного в начале войны, "крошечное".

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Напомним, Национальный банк 24 февраля приостановил работу валютного рынка Украины и зафиксировал курс на уровне официального на тот день – 29,2549 грн/$1, что привело к появлению "черного" наличного рынка, на котором в первые дни курс достигал 39-40 грн/долл.

С 15 апреля банкам и небанковским финучреждениям предоставили право продавать наличную валюту по всей территории страны по курсу не выше "официальный плюс 10%", однако в пределах объема приобретенной валюты.

Ранее мы писали, что война в Украине, рост цен на энергоносители и сырье снизят экономический рост еврозоны. Также ожидается рекордный уровень инфляции.