Почта

ЕС поможет Украине вывезти заблокированное РФ в морских портах зерно

В ЕС есть план действий по открытию так называемых зеленых коридоров для Украины
 |  Автор: Ольга Опенько
ЕС поможет Украине вывезти заблокированное РФ в морских портах зерно
Иллюстративное фото / depositphotos

Европейский Союз поможет Украине экспортировать зерно, которое заблокировано в морских портах российскими оккупантами. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Читайте также: Работодатели во время войны могут объявить простой: детали

По его словам, есть план действий по открытию так называемых зеленых коридоров для Украины.

"Мы должны помочь Украине продолжать производство и экспорт зерна. Поэтому мы работаем над тем, чтобы помочь вывезти это зерно поездами, через "коридоры солидарности", - подчеркнул Боррель.

Читайте также: Война в Украине: Зеленский озвучил сумму убытков

Кроме того, он отметил, что вокруг спровоцированных войной продовольственного кризиса и роста цен на электроэнергию происходит битва нарративов - Россия пытается сместить акценты и переложить свою ответственность на жертву агрессии - Украину, а также на Запад, применивший санкции в ответ на российское вторжение.

Ранее мы писали, что США планирует выделить 11 миллиардов долларов в рамках пакета реагирования на угрозы глобальной продовольственной безопасности. 

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK