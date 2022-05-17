ЕС поможет Украине вывезти заблокированное РФ в морских портах зерно

В ЕС есть план действий по открытию так называемых зеленых коридоров для Украины

Европейский Союз поможет Украине экспортировать зерно, которое заблокировано в морских портах российскими оккупантами. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

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По его словам, есть план действий по открытию так называемых зеленых коридоров для Украины.

"Мы должны помочь Украине продолжать производство и экспорт зерна. Поэтому мы работаем над тем, чтобы помочь вывезти это зерно поездами, через "коридоры солидарности", - подчеркнул Боррель.

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Кроме того, он отметил, что вокруг спровоцированных войной продовольственного кризиса и роста цен на электроэнергию происходит битва нарративов - Россия пытается сместить акценты и переложить свою ответственность на жертву агрессии - Украину, а также на Запад, применивший санкции в ответ на российское вторжение.

Ранее мы писали, что США планирует выделить 11 миллиардов долларов в рамках пакета реагирования на угрозы глобальной продовольственной безопасности.