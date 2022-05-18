США и Европа разрабатывают маршруты для вывоза украинского зерна

Возможные сценарии изучаются и прорабатываются независимо от позиции России

США и страны Европы разрабатывают маршруты для экспорта украинской пшеницы и кукурузы. Об этом пишет CNN.

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"Не существует панацеи для решения этой сложной проблемы, и официальные лица рассматривают широкий спектр вариантов безопасной доставки продовольственного экспорта по железной дороге, по морю и воздуху", - отмечают дипломаты.

Уточняется, что возможные сценарии изучаются и прорабатываются независимо от согласия России.

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Ранее мы писали, что российское судно загрузило в Крыму 27 тысяч тонн украинского зерна и намеревалось продать его Египту.