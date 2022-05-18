Нацбанк зафиксировал ухудшение ситуации с платежным балансом

В марте валютные поступления в пользу правительства составили $3,3 млрд, а в апреле они уже были менее $2 млрд

Сокращение внешнего официального финансирования и рост импорта привели к тому, что ситуация в апреле с платежным балансом несколько ухудшилась по сравнению с мартом. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук.

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"Ситуация в апреле с платежным балансом действительно несколько ухудшилась. Если в марте наше сальдо интервенций по продаже валюты на рынке составило $1,7 млрд, то уже в апреле этот показатель увеличился до $2,2 млрд", – заявил он.

В частности, если в марте валютные поступления в пользу правительства составили $3,3 млрд, то в апреле они уже были менее $2 млрд.

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Так, на торговый баланс повлиял:

рост расходов на горючее,

оборонные нужды,

сохранение значительных объемов расчетов с платежными системами.

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"Я не думаю, что мы увидим стремительное ухудшение ситуации. То, что видим сейчас, интервенции в мае соответствуют тенденциям апреля. В общем, по моему мнению, мы сейчас находимся в определенном локальном равновесии", – подытожил он.

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