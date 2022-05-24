Повышение наличного курса валют не будет влиять на инфляцию - ОП

Курс НБУ остается 29,25

В Украине НБУ отменил ограничения на установление курса банками и наличный курс вырос. Повышение наличного курса валют, не будет влиять на ускорение инфляции в стране. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на брифинге.

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В частности, отмечается, что курс является показателем развития экономики: если курс меняется, то для людей это означает изменения в ценах или в макроэкономической стабильности. Сейчас произошло изменение курса, потому что на наличном рынке разрешили устанавливать курс, который отличается от курса Нацбанка.

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"Курс НБУ остается 29,25. Это значит, что если вы покупаете критический импорт по безналичному расчету...то покупаете по курсу НБУ. Это, кстати, означает, что на инфляцию, рост цен на товары первой необходимости, еду, военные товары... не будет влиять тот наличный курс, который мы видим на улице. То есть тот стандартный канал, которого люди боятся, что увеличение курса означает увеличение цен, на этот раз не работает", - сказал Милованов.

Стоит отметить, что наличный курс влияет, если люди покупают доллары, чтобы поехать что-то купить в другой стране, и это не является критическим импортом. Поэтому в Украине сейчас есть двойной курс - для критического импорта и для всего остального.

Ранее мы писали, что мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет. Одной из главных причин падения экономики стала война, которую развязала Россия против Украины.