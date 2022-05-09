Война в Украине: лекарства разрешено продавать без рецепта

Во время военного положения разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта

Кабинет министров внес изменения в Лицензионные условия производства, оптовой и розничной торговли, импорта лекарственных средств. Об этом свидетельствует постановление от 7 мая 2022 г. № 542.

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Отпуск рецептурных лекарственных средств (кроме лекарственных средств, содержащих наркотические средства), может осуществляться без рецепта врача.

Условием продажи является:

предоставление пациентам работниками аптек разъяснения о необходимости их применения в соответствии с указанной инструкцией.

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Ранее мы писали, что цены на горючее в Украине могут измениться в сторону повышения на несколько гривен.