На сколько подорожает бензин в Украине

На данный момент ведется работа над устранением дефицита горючего

В Украине два месяца идет война. Страна столкнулась с дефицитом бензина, который связан с последствиями войны. Таким образом, цены на горючее могут измениться в сторону повышения на несколько гривен. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в интервью.

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"Сейчас мы завозим бензин и дизельное топливо, стратегия у нас есть. Но сейчас у нас осталась только западная граница, и логистика очень усложнилась. Фактически нет Кременчугского НПЗ, который брал на себя центральную и восточную Украину в логистическом обеспечении. Логистическое плечо теперь сформировалось на западной границе, куда нефтепродукты попадают из европейских портов, фактически обеспечивая всю территорию Украины", - пояснил он.

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Кроме того, глава правительства отметил, что из-за уничтожения инфраструктуры изменилась и подорожала логистика поставок горючего, что также повлияет на рост цен для потребителей.

"Сейчас мы ведем переговоры, формула определения максимальной торговой наценки для трейдеров остается, мы очень внимательно смотрим, сколько стоит доставка. Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться",- заверил он.

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В частности, на данный момент ведется работа над устранением дефицита горючего:

идут переговоры с оптовыми поставщиками;

ввозится достаточное количество топлива в Украину.

"Думаю, что в ближайшее время, как и обещало Министерство экономики, ситуация исправится. Это не значит, что во время войны не может быть форс-мажоров. Могут быть, надо быть сознательными по этому поводу, спокойно к этому относиться, не паниковать", - резюмировал он.

Ранее мы писали, что Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.