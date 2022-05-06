Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом

Для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо пройти регистрацию

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива. Об этом информирует пресс-служба Мининфраструктуры Украины в Telegram.

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"Ракетные удары России по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики", - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Уточняется, что для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо пройти регистрацию:

путем заполнения формы.

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Уточняется, что заполнить форму нужно не позже, чем за сутки до пересечения границы.

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