Почта

Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом

Для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо пройти регистрацию
 |  Автор: Ольга Опенько
Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом
Иллюстративное фото / EPA

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива. Об этом информирует пресс-служба Мининфраструктуры Украины в Telegram.

Читайте также: Украинцам не грозит голод из-за войны - Минагрополитики

"Ракетные удары России по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики", - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Уточняется, что для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо пройти регистрацию:

путем заполнения формы.

Читайте также: Адвокат рассказала, может ли работодатель уволить вас во время войны

Уточняется, что заполнить форму нужно не позже, чем за сутки до пересечения границы.

Ранее мы писали, что  цены на бензин в Украине вырастут на 2 гривны.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK