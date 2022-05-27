Курс валют на 30.05.2022: Евро немного подорожал

Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 30 мая 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 30.05.2022: Евро подорожал на 1 копейку

100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3132 грн. (31,32 за евро, +1 коп.)

100 российских рублей – 44,5 грн. (4,45 за 10 рублей, -16 коп.)

100 польских злотых – 682 грн. (6,82 за злотый, +3 коп.)

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины пока не собирается отказываться от фиксации официального курса гривны к доллару.