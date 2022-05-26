В НБУ объяснили фиксацию курса гривны к доллару

С начала войны он составляет 29,25 гривен и меняться не будет

Национальный банк Украины пока не собирается отказываться от фиксации официального курса гривны к доллару. Об этом заявил замглавы НБУ Юрия Гелетия изданию Forbes Ukraine.

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Так, с начала войны он составляет 29,25 гривен и меняться не будет.

"Пока держим все так, как есть. Фиксированный курс помогает сдерживать темпы роста цен и удовлетворять потребности экономики, которая медленно приходит в себя. Дальше будем следить за ситуацией на рынке", - сказал он.

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Отмечается, что в долгосрочном периоде фиксированный курс имеет больше недостатков:

создает экономические дисбалансы,

снижает конкурентоспособность производителей.

"При этом сам по себе плавающий курс не является самоцелью, он выступает средством достижения макрофинансовой стабильности. В более короткой перспективе фиксация решает несколько важных для государства задач: предотвращает панику, защищает от обесценивания гривневые сбережения, удешевляет стоимость критического импорта. Поэтому в текущих условиях фиксированный курс является необходимой мерой", - сообщил Гелетий

Кроме того, НБУ не рассматривает вариант с повышением уровня фиксированного курса.

Ранее мы писали, что Украина намерена снижать потребление газа до уровня собственной добычи.