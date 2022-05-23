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Война в Украине: кто может выехать за границу

Ограничения касаются всех военнообязанных возрастом от 18 до 60 лет, но есть и исключения
 |  Автор: Ольга Опенько
Война в Украине: кто может выехать за границу
Иллюстративное фото / EPA

В Украине третий месяц идет война и введен запрет для мужчин на выезд за пределы страны. Эти ограничения касаются всех военнообязанных возрастом от 18 до 60 лет, но есть и исключения.

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Кто может выехать за границу:

  • непригодные к военной службе по состоянию здоровья со снятнием с военного учета,
  • постоянно проживают за границей (с соответствующей отметкой в ​​паспорте),
  • соискатели профессионального высшего и высшего образования за рубежом (при наличии подтверждающих документов),

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  • члены группы по мониторингу условий пребывания детей за пределами Украины,
  • лица с инвалидностью, независимо от группы (с соответствующими документами),
  • сопровождение лиц с инвалидностью, детей-сирот,

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  • забронированные на период мобилизации и военное время,
  • временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии),
  • мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет,

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  • многодетный отец или отец одиночка,
  • мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и жену, проходящую военную службу,
  • работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, СБУ, пограничники, правоохранители (при наличии документов о служебной командировке или предоставлении отпуска),
  • лица из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины (выезд на лечение).

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