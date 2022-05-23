- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Война в Украине: кто может выехать за границу
Ограничения касаются всех военнообязанных возрастом от 18 до 60 лет, но есть и исключения
В Украине третий месяц идет война и введен запрет для мужчин на выезд за пределы страны. Эти ограничения касаются всех военнообязанных возрастом от 18 до 60 лет, но есть и исключения.
Читайте также: Рынок недвижимости в Украине: как изменились цены из-за войны
Кто может выехать за границу:
- непригодные к военной службе по состоянию здоровья со снятнием с военного учета,
- постоянно проживают за границей (с соответствующей отметкой в паспорте),
- соискатели профессионального высшего и высшего образования за рубежом (при наличии подтверждающих документов),
Читайте также: Украина из-за войны потеряет часть урожая
- члены группы по мониторингу условий пребывания детей за пределами Украины,
- лица с инвалидностью, независимо от группы (с соответствующими документами),
- сопровождение лиц с инвалидностью, детей-сирот,
Читайте также: Война в Украине: Европейские банки потеряли миллиарды
- забронированные на период мобилизации и военное время,
- временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии),
- мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет,
Читайте также: Сколько Путин тратит на войну в Украине
- многодетный отец или отец одиночка,
- мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и жену, проходящую военную службу,
- работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, СБУ, пограничники, правоохранители (при наличии документов о служебной командировке или предоставлении отпуска),
- лица из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины (выезд на лечение).
Ранее мы писали, что в Словакии завершается строительство нового газопровода из Польши, строительные работы находятся на завершающей стадии.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: