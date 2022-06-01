В ОПЕК рассматривают возможность исключить РФ из нефтяного соглашения

Западные санкции и частичное эмбарго в Европе начинают взрывать способность Москвы добывать больше нефти

Некоторые члены ОПЕК рассматривают идею приостановки участия России в соглашении по добыче нефти. Об этом пишет WSJ.

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Отмечается, западные санкции и частичное эмбарго в Европе начинают взрывать способность Москвы добывать больше нефти.

Освобождение России от ее целей по добыче нефти может открыть путь для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других производителей в ОПЕК, чтобы добывать значительно больше нефти, поскольку вторжение в Украину привело к росту цен на нефть выше $100 за баррель.

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Напомним, Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в ОПЕК, о ежемесячном увеличении объема добычи нефти, но теперь ожидается, что ее добыча в этом году упадет примерно на 8%.

Ранее мы писали, что утвержден обновленный Перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании).