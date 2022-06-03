Страны ОПЕК договорились увеличить добычу нефти на 50%

Было одобрено увеличение добычи нефти на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе

Министры стран ОПЕК и ряда других стран-производителей нефти, в частности России, согласились увеличить объемы поставки нефти на мировой рынок примерно на 50%, пишет Bloomberg.

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Таким образом, было одобрено увеличение добычи нефти на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе, тогда как в предыдущие месяцы квоты на добычу в соответствии с соглашением повышали на 432 тысячи баррелей в сутки,

Уточняется, что Россия полностью поддержала этот план, что позволило завершить переговоры на уровне министров за 11 минут.

Дополнительная квота будет распределена пропорционально участникам соглашения обычным способом. Страны, которые не смогли увеличить производство, такие как Ангола, Нигерия и Россия, все равно получат более высокую квоту.

В то же время, цены на нефть растут, поскольку добыча в России значительно упала после вторжения в Украину в результате западных санкций, трудностей с логистикой и отказа некоторых традиционных клиентов от российской нефти.

Ранее мы писали, что в мае 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 101,3 млрд гривен, в то же время кассовые расходы госбюджета составили 224,9 млрд грн, в том числе общего фонда – 216,4 млрд грн, что составляет только 67,3% от росписи.