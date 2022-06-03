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Турция покупает украденное РФ украинское зерно
Посол Украины в Турции обратился за помощью к турецким властям и Интерполу
Турция есть в списке стран, которые покупают украденное Россией украинское зерно. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, пишет Reuters.
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Посол заявил, что обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы расследовать, кто причастен к поставкам зерна, которые следуют транзитом через турецкие территориальные воды.
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Ранее мы писали, что Россия продолжает вывозить из Украины украденное зерно. Так, на спутниковых снимках Maxar было зафиксировано, как в оккупированном Крыму два сухогруза под российским флагом швартуются и загружаются зерном.
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