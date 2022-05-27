Продовольственный кризис в мире: сколько запасов зерна есть в Украине

Блокада украинских портов войсками РФ не позволяет Украине продать излишек пищевой продукции за границу

Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос до конца 2022 года. Об этом сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, информирует пресс-служба Офиса президента.

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Так, запасов зерна хватит до конца 2022-2023, но для этого нужно остановить все военные действия в Черном море.

Отметим, блокада украинских портов войсками РФ не позволяет Украине продать излишек пищевой продукции за границу. До полномасштабного вторжения России Украина ежемесячно экспортировала Черным морем более 6 млн. тонн зерна. Сейчас из-за блокировки портов Украина перенаправила экспорт через железнодорожные и автомобильные пути. Но они имеют более низкую пропускную способность.

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"РФ хотела использовать среди прочего еду как оружие. Они одновременно разыгрывают разные карты на одном столе – энергоресурсы, еда, плюс проводят свою "военную операцию" на нашей земле и разрушают инфраструктуру, а также уничтожают все наши продовольственные запасы", – пояснил советник президента.

На данный момент Россия обстреливает любые корабли, появляющиеся в Черном море. Но если в регионе будет объявлено прекращение огня, Украина быстро отреагирует и суда с зерном выйдут из портов.

"Если бои прекратятся, мы могли бы сделать это почти сразу, потому что у нас есть доступ к основным портам", – сказал Устенко.

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