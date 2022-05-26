Запасов пшеницы в мире осталось на 10 недель – эксперт при ООН

400 миллионов человек по всему миру оказались в зоне "продовольственных рисков"

В мире осталось запасов пшеницы на складах всего на 10 недель. Об этом заявила эксперт по вопросам продовольственной безопасности, генеральный директор сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер во время заседания Совета Безопасности ООН.

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Основная причина продовольственного кризиса:

война в Украине;

Индия запретила экспорт пшеницы.

"Российско-украинская война не стала причиной кризиса продовольственной безопасности. Это просто подлило масла в огонь, который давно тлел. Кризис, который мы обнаружили задолго до пандемии COVID-19, показал хрупкость наших цепочек поставок", — сказала Мэнкер.

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Отмечается, что "даже если война закончится завтра, наша проблема продовольственной безопасности не исчезнет в ближайшее время без согласованных действий".

400 миллионов человек по всему миру оказались в зоне "продовольственных рисков".

"Сегодняшние условия хуже, чем в 2007 и 2008 годах. Важно отметить, что сейчас наблюдается самый низкий уровень запасов зерна, который когда-либо видел мир, в то время, как доступ к удобрениям сильно ограничен, а засуха в регионах, где выращивают пшеницу, является наиболее экстремальной за последние 20 лет ", — отметила Менкер.

Ранее мы писали, что Украина намерена снижать потребление газа до уровня собственной добычи.