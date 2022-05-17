Купля-продажа жилья во время войны: изменения

В Киеве подешевело жилье в жилом фонде от 2011 года

19 апреля правительство разблокировало процесс купли-продажи жилой недвижимости в Украине, пишет bigmir.net.

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Отмечается, что после разблокирования реестра недвижимого имущества рынок в Украине оживает:

есть определенный спрос,

появляется все больше предложений от продавцов.

Так, в Киеве несколько подешевело жилье в жилом фонде от 2011 года. В частности, однокомнатные и двухкомнатные стоят меньше на 8,5% и 5,5% соответственно.

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Также несколько снизились в цене однокомнатные:

на вторичном фонде квартиры подешевели на 6%,

а в новостройках – на 5,4%.

Во Львове средняя стоимость квартир несколько выросла. Так, подорожание составляет еще 3-5% в зависимости от типа дома.

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В Днепре снизились цены на квартиры в жилом фонде от 2011 года.

Так, однокомнатные подешевели на 6,5%,

двухкомнатные квартиры стоят на 10% меньше,

а трехкомнатные – на 12,5%.

Снизились цены и в новостройках города:

однокомнатные квартиры подешевели на 3,5%,

двухкомнатные — на 19%,

трехкомнатные подорожали на 3,5%.

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Стоит отметить, что в условиях военного положения рынок купли-продажи жилья работает с определенными ограничениями:

Не все нотариусы смогут оформлять покупку-продажу жилья . В Минюсте составили перечень специалистов, имеющих доступ к реестру недвижимого имущества и право удостоверять соответствующие соглашения.

. В Минюсте составили перечень специалистов, имеющих доступ к реестру недвижимого имущества и право удостоверять соответствующие соглашения. Запрещается продавать жилье на основании доверенности .

. Купля-продажа объекта возможна только на неоккупированных территориях и оформляется по местонахождению жилья.

возможна только на неоккупированных территориях и оформляется по местонахождению жилья. Запрещено продавать недвижимость , зарегистрированную менее, чем за месяц до продажи.

, зарегистрированную менее, чем за месяц до продажи. Запрещено вносить недвижимость в уставный капитал юридического лица.

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