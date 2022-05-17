Почта

Купля-продажа жилья во время войны: изменения

В Киеве подешевело жилье в жилом фонде от 2011 года
 |  Автор: Ольга Опенько
Купля-продажа жилья во время войны: изменения
Иллюстративное фото / depositphotos

19 апреля правительство разблокировало процесс купли-продажи жилой недвижимости в Украине, пишет bigmir.net.

Читайте также: Потребление электроэнергии в Украине во время войны упало

Отмечается, что после разблокирования реестра недвижимого имущества рынок в Украине оживает:

  • есть определенный спрос,
  • появляется все больше предложений от продавцов.

Так, в Киеве несколько подешевело жилье в жилом фонде от 2011 года. В частности, однокомнатные и двухкомнатные стоят меньше на 8,5% и 5,5% соответственно.

Читайте также: Siemens уходит с российского рынка из-за войны в Украине

Также несколько снизились в цене однокомнатные:

  • на вторичном фонде квартиры подешевели на 6%,
  • а в новостройках – на 5,4%.

Во Львове средняя стоимость квартир несколько выросла. Так, подорожание составляет еще 3-5% в зависимости от типа дома.

Читайте также: Украинцам не грозит голод из-за войны - Минагрополитики

В Днепре снизились цены на квартиры в жилом фонде от 2011 года.

  • Так, однокомнатные подешевели на 6,5%,
  •  двухкомнатные квартиры стоят на 10% меньше,
  •  а трехкомнатные – на 12,5%.

Снизились цены и в новостройках города:

  • однокомнатные квартиры подешевели на 3,5%,
  • двухкомнатные — на 19%,
  • трехкомнатные подорожали на 3,5%.

Читайте также: НБУ выпустит памятные монеты, посвященные войне с РФ

Стоит отметить, что в условиях военного положения рынок купли-продажи жилья работает с определенными ограничениями:

  • Не все нотариусы смогут оформлять покупку-продажу жилья. В Минюсте составили перечень специалистов, имеющих доступ к реестру недвижимого имущества и право удостоверять соответствующие соглашения.
  • Запрещается продавать жилье на основании доверенности.
  • Купля-продажа объекта возможна только на неоккупированных территориях и оформляется по местонахождению жилья.
  • Запрещено продавать недвижимость, зарегистрированную менее, чем за месяц до продажи.
  • Запрещено вносить недвижимость в уставный капитал юридического лица.

Ранее мы писали, что правительство выделило первый транш в размере 150 млн грн на восстановление Черниговщины.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK