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Купля-продажа жилья во время войны: изменения
19 апреля правительство разблокировало процесс купли-продажи жилой недвижимости в Украине, пишет bigmir.net.
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Отмечается, что после разблокирования реестра недвижимого имущества рынок в Украине оживает:
- есть определенный спрос,
- появляется все больше предложений от продавцов.
Так, в Киеве несколько подешевело жилье в жилом фонде от 2011 года. В частности, однокомнатные и двухкомнатные стоят меньше на 8,5% и 5,5% соответственно.
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Также несколько снизились в цене однокомнатные:
- на вторичном фонде квартиры подешевели на 6%,
- а в новостройках – на 5,4%.
Во Львове средняя стоимость квартир несколько выросла. Так, подорожание составляет еще 3-5% в зависимости от типа дома.
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В Днепре снизились цены на квартиры в жилом фонде от 2011 года.
- Так, однокомнатные подешевели на 6,5%,
- двухкомнатные квартиры стоят на 10% меньше,
- а трехкомнатные – на 12,5%.
Снизились цены и в новостройках города:
- однокомнатные квартиры подешевели на 3,5%,
- двухкомнатные — на 19%,
- трехкомнатные подорожали на 3,5%.
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Стоит отметить, что в условиях военного положения рынок купли-продажи жилья работает с определенными ограничениями:
- Не все нотариусы смогут оформлять покупку-продажу жилья. В Минюсте составили перечень специалистов, имеющих доступ к реестру недвижимого имущества и право удостоверять соответствующие соглашения.
- Запрещается продавать жилье на основании доверенности.
- Купля-продажа объекта возможна только на неоккупированных территориях и оформляется по местонахождению жилья.
- Запрещено продавать недвижимость, зарегистрированную менее, чем за месяц до продажи.
- Запрещено вносить недвижимость в уставный капитал юридического лица.
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