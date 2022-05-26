Украина снизит потребление газа до уровня добычи - Минэнерго

Также у Украины есть значительный потенциал для экспорта электроэнергии в Европу

Украина намерена снижать потребление газа до уровня собственной добычи. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, информирует пресс-служба Минэнерго.

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Кроме того, в то же время Украина будет продолжать переход на безуглеродную энергию, что будет способствовать привлечению USAID к работе по подготовке новых проектов развития энергосектора сразу после завершения войны.

Также у Украины есть значительный потенциал для экспорта электроэнергии в Европу.

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"Сейчас мы планируем увеличить коммерческий экспорт. Это важно для нас, потому что на рынке электроэнергии возник дефицит из-за снижения уровня расчетов в результате войны. С другой стороны, увеличение экспорта украинской электроэнергии позволит европейским государствам в значительной степени заместить российский газ", – отметил министр.

Ранее мы писали, что Польша досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа.