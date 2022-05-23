Польша решила досрочно расторгнуть газовый контракт с РФ

Польша денонсирует межправительственное газовое соглашение 1993 года по Ямалу

Польша досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа. Об этом написала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

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"Польша денонсирует межправительственное газовое соглашение 1993 года по Ямалу. Агрессия России против Украины подтвердила верность решимости польского правительства стать полностью независимым от российского газа. Мы всегда знали, что "Газпром" не является надежным партнером", - отметила она.

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Р,ешение прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В Польше решили расторгнуть соглашение на поставку российского газа и не будут ждать его завершения. Платить за энергоресурс в рублях по требованию России поляки не будут", - написал он в Telegram.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках.