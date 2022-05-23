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Нацбанк уменьшил лимит снятия наличных денег за границей

Лимит составляет 50 тыс. грн в эквиваленте
 |  Автор: Ольга Опенько
Нацбанк уменьшил лимит снятия наличных денег за границей
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, сообщает пресс-служба регулятора.

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Таким образом, лимит составляет 50 тыс. грн в эквиваленте (со 100 тыс. грн, как было до сих пор).

"Это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит – защитить международные резервы Украины", – отмечается в сообщении.

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Изменения не касаются:

  • Снятия наличных с валютных счетов, открытых в украинских банках, в пределах ежедневного лимита в 100 тыс. грн.;
  • использования платежных карт за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг.

"Следовательно, несмотря на уменьшение лимита на снятие наличных с гривневых счетов за границей, граждане и дальше будут иметь возможность удовлетворять все свои насущные потребности", - подчеркнули в НБУ.

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