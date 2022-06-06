Евросоюз разработал план замены газа из РФ

Предполагается ввести меры экономии, продолжать эксплуатацию атомных станций, трансформировать индустрию, которая работает только на газ

В Евросоюзе могут заменить российский газ. Об этом рассказал Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

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Бретон отметил, что Россия уже приостановила поставки газа в Болгарию, Польшу, Нидерланды, Данию и Финляндию, и заявил, что ЕС "разработали план, чтобы иметь возможность на это ответить".

"Мы импортируем из России 155 млрд кубометров в год". При этом, по его словам, новый план будет включать "50 млрд импорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов или Катара, дополнительные 10 млрд. существующими трубопроводами; ускорение использования морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей, что составляет 25 млрд. кубических метров", - уточнил Бретон.

Также речь идет о:

продолжении эксплуатации атомных станций, которые должны были быть закрыты – это еще 12 млрд кубометров;

предполагается ввести меры экономии – еще 12 млрд. кубометров;

трансформировать индустрию, которая работает только на газ – дополнительные 25 млрд кубометров;

рассмотреть возможность временного использования угольных электростанций.

"Мы применяем санкции, которые наказывают финансово, потому что мы не можем позволить продолжать финансировать эту войну у границ Европы. Все помогают украинцам в их законном сражении против этой агрессии", - подытожил Бретон.

Ранее мы информировали, что президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.