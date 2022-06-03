Тарифы на газ и тепло в Украине заморозят до конца войны

Мораторий на увеличение тарифов на газ и тепло обойдется в 264 млрд долларов

Кабинет министров подал в Верховную раду проекты законов о запрете повышать тарифы на газ, распределение газа, тепло и горячую воду во время военного положения. Мораторий на увеличение тарифов в 2022 году будет стоить 264 млрд гривен. Об этом свидетельствует проект закона.

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В частности предлагается установить, что:

тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;

тарифы на тепловую энергию, на услуги по поставке тепловой энергии и услуги по поставке горячей воды для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;

цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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Также предлагается установить запрет поставщикам природного газа проводить любые действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.

Таким образом, предлагается увеличить доходы специального фонда госбюджета на 264,3 млрд гривен. Эти средства пойдут на компенсацию НАК "Нафтогаз Украины", который обязан продавать газ по льготным ценам.

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Источниками средств для спецфонда госбюджета являются:

дивиденды госкомпаний,

поступления в рамках программ помощи Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Ранее мы писали, что в условиях действия военного положения можно не платить за доставку газа, если в результате военных действий была повреждена инфраструктура.