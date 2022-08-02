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К выходу из украинских портов готовы 15 судов, - Минагрополитики

Еще два завершают подготовку к навигации
 |  Автор: Ольга Опенько
К выходу из украинских портов готовы 15 судов, - Минагрополитики
Иллюстративное фото / depositphotos

Министерство аграрной политики и продовольствия подтверждает техническую готовность 15 судов с сельхозпродукцией к выходу из украинских морпортов в рамках Стамбульского соглашения. Об этом в эфире национального марафона заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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Еще два суда завершают подготовку к навигации.

Отмечается, что после выхода этих судов из морпортов будет запущено двустороннее экспортное движение, в том числе в порты будут допущены суда для загрузки агропродукцией.

Подготовленные к отправке судна нацелены на перевозку прежде зерновых культур:

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  • кукурузы,
  • пшеницы,
  • ячменя,

Также планируется перевозка масличных культур и продуктов переработки АПК.

Ранее мы писали, что первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта.

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