К выходу из украинских портов готовы 15 судов, - Минагрополитики

Еще два завершают подготовку к навигации

Министерство аграрной политики и продовольствия подтверждает техническую готовность 15 судов с сельхозпродукцией к выходу из украинских морпортов в рамках Стамбульского соглашения. Об этом в эфире национального марафона заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Читайте также: Египет не отказывался от украинского зерна

Еще два суда завершают подготовку к навигации.

Отмечается, что после выхода этих судов из морпортов будет запущено двустороннее экспортное движение, в том числе в порты будут допущены суда для загрузки агропродукцией.

Подготовленные к отправке судна нацелены на перевозку прежде зерновых культур:

Читайте также: Украина готова к экспорту зерна - Зеленский

кукурузы,

пшеницы,

ячменя,

Также планируется перевозка масличных культур и продуктов переработки АПК.

Ранее мы писали, что первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта.