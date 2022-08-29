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Кабмин разрешил морякам пересекать границу: условие

Необходимо согласование территориального центра комплектования
 |  Автор: Ольга Опенько
Кабмин разрешил морякам пересекать границу: условие
Иллюстративное фото / depositphotos

Украинские моряки смогут пересекать границу, но исключительно по согласованию территориального центра комплектования. Такое решение принял Кабинет министров, написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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Выезжать за границу смогут:

  • мужчины, являющиеся членами экипажей морских и речных судов и продолжающих работать на судах;
  • студенты (курсанты) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

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"Украина – один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет", – подчеркнул глава правительства.

Ранее мы писали, что в Украине официально зарегистрировано  293 тысячи безработных.

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