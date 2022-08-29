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Кабмин разрешил морякам пересекать границу: условие
Необходимо согласование территориального центра комплектования
Украинские моряки смогут пересекать границу, но исключительно по согласованию территориального центра комплектования. Такое решение принял Кабинет министров, написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
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Выезжать за границу смогут:
- мужчины, являющиеся членами экипажей морских и речных судов и продолжающих работать на судах;
- студенты (курсанты) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.
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"Украина – один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет", – подчеркнул глава правительства.
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