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Компания Ericsson до конца года уйдет из РФ

Компания может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, учредителями которого станет менеджмент
 |  Автор: Ольга Опенько
Компания Ericsson до конца года уйдет из РФ
Иллюстративное фото / depositphotos

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников. Об этом  пишет Коммерсантъ.

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Ericsson может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, учредителями которого станет менеджмент. Часть сотрудников поддержки Ericsson может перейти в новую компанию.

Отмечается, что у операторов мобильной связи РФ могут начаться проблемы из-за отсутствия комплектующих для базовых станций. 

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Ericsson вместе с финской Nokia были крупнейшими поставщиками оборудования для мобильных сетей в России. Доля финской компании составляла 30–40%, доля Ericsson — около 20%. 

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