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Большой адронный коллайдер может остановиться: причина

Европейская организация ядерных исследований (CERN) разрабатывает планы отключения некоторых своих ускорителей
 |  Автор: Ольга Опенько
Большой адронный коллайдер может остановиться: причина
Иллюстративное фото / depositphotos

Из-за энергетического кризиса Европейская организация ядерных исследований (CERN) разрабатывает планы отключения некоторых своих ускорителей элементарных частиц в периоды пикового спроса на электроэнергию. Об этом заявил глава комиссии по управлению энергией CERN Серж Клоде, пишет The Wall Street Journal.

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Отмечается, что CERN также рассматривает возможность остановки Большого адронного коллайдера, крупнейшего в мире ускорителя частиц, если это будет необходимо.

Вопрос остановки стали рассматривать после того, как "Газпром" заявил, что на неопределенный срок прекратил поставки природного газа из-за газопровода "Северный поток".

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CERN расположен на границе Франции и Швейцарии и является одним из крупнейших потребителей электроэнергии во Франции. Всего на территории центра расположены восемь ускорителей частиц, одним из которых является Большой адронный коллайдер. На пике работы он потребляет почти 200 мегаватт электроэнергии, что на треть больше, чем соседний город Женева.

Сейчас CERN обсуждает со своим поставщиком электроэнергии – французской государственной компанией EDF – сценарий, по которому оператор за день предупредит о необходимости снижения потребления электроэнергии. Это позволит не отключать Большой адронный коллайдер, а вместо этого остановить другие ускорители частиц и снизить потребление энергии на 25%.

Представители CERN также составляют план приостановки экспериментов, который в конце месяца они представят представителям правительств, финансирующих центр.

Ранее мы писали, что "Газпром" приостановил поставки газа компании французской энергокомпании Engie из-за неоплаты июльских поставок в полном объеме.

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