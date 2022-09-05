Ситуацию усугубили последствия войны в Украине

Организация Объединенных Наций (ООН) прогнозирует голод в Сомали в текущем году. Об этом пишет Daily Mail.

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Так, в организации заявили, что "голод стоит у дверей" в Сомали с "конкретными признаками" голода, который произойдет в конце этого года в южной части залива.

Ситуацию усугубили последствия войны в Украине.

Глава ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс был "потрясен до глубины души за последние несколько дней" во время визита в Сомали, во время которого он стал свидетелем голодающих младенцев, слишком слабых, чтобы плакать.

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При этом в ООН констатируют, что вторжение России в Украину - катастрофа для Сомали, которая страдает от нехватки гуманитарной помощи, поскольку международные доноры сосредоточили свое внимание на Европе.

Сомали также получала не менее 90% своей пшеницы из России и Украины до войны и сильно пострадала от дефицита и резкого роста цен на продовольствие.

Ранее мы писали, что Украина рассчитывает на получение 5 млрд. евро макрофинансовой помощи от ЕС.