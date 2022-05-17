Угроза мирового голода: США готовятся выделить $11 миллиардов

Ситуация с голодом в странах Африки и Ближнего Востока ухудшилась

США планирует выделить 11 миллиардов долларов в рамках пакета реагирования на угрозы глобальной продовольственной безопасности. Об этом во время пресс-брифинга заявила постоянная представительница США при ООН, посол Линда Томас-Гринфилд.

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"Мы готовы обеспечить свыше 1 миллиарда долларов в течение следующих месяцев для гуманитарной поддержки тех стран, которые пострадали от неспровоцированной войны России против Украины. Мы работаем с Конгрессом над тем, чтобы инвестировать более 11 миллиардов долларов в течение следующих трех лет, чтобы реагировать на угрозы продовольственной безопасности", - сообщила посол.

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Ситуация с голодом в странах Африки и Ближнего Востока с тех пор, как Россия начала блокировать критически важные порты в Украине и уничтожать гражданскую инфраструктуру, только ухудшилась.

"Это - кризис для всего мира, и поэтому он касается ООН. На нас лежит ответственность за миллионы людей, которые не знают, где найти еду, как прокормить собственные семьи", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она подчеркнула, что эти вопросы поднимал в контактах с российской стороной лично генсек ООН, а также они обсуждались с Украиной.

Ранее мы писали, что министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза согласовали выделение четвертого транша в размере 500 млн евро на вооружение для Украины.