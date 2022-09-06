Нацбанк выкупил военные облигации правительства еще на 15 млрд

Регулятор остается крупнейшим собственником ОВГЗ

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности Национального банка Украины (НБУ) 6 сентября увеличился еще на 15 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка об находящихся в обращении ОВГЗ.

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Так, по состоянию на 5 сентября в собственности НБУ находились облигации внутреннего государственного займа общей стоимостью 589,57 млрд грн, по состоянию на 6 сентября их стоимость выросла до 604,57 млрд грн.

Таким образом, Нацбанк остается крупнейшим собственником ОВГЗ по сумме, в июне впервые за последние годы обойдя по этому показателю банки, в собственности которых находятся облигации на 503,01 млрд грн.

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Кроме того, ОВГЗ стоимостью 69,07 млрд грн находятся в собственности нерезидентов, на 65,73 млрд грн – юридических лиц, 30,7 млрд грн – физических лиц, 0,96 млрд грн – территориальных.

Ранее мы писали, что резервы Нацбанка увеличились.