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Как в Украине отказаться от кредита: ответ НБУ
Пункт должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением
Заемщик в Украине имеет право отказаться от кредита. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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В частности, согласно закону Украины "О потребительском кредитовании", заемщик имеет право отказаться от кредита, не объясняя причину, в течение 14 календарных дней с даты оформления. Но такой пункт должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением.
Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита:
- Обратиться в финансовое учреждение: написать заявление-отказ.
- Вернуть банку кредитные средства вместе с процентами за пользование, предусмотренные условиями кредита, в течение 7 дней после отказа.
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Если финансовое учреждение нарушило права, можно обратиться в Национальный банк Украины.
Как можно обратиться в Национальный банк Украины:
- написать в чат-бот "НБУ контактный центр" в мессенджерах (вайбере или телеграмме);
- позвонить в контакт-центр - 0 800 505 240;
- заполнить онлайн-форму для обращений на сайте НБУ.
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