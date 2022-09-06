Как в Украине отказаться от кредита: ответ НБУ

Пункт должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением

Заемщик в Украине имеет право отказаться от кредита. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В частности, согласно закону Украины "О потребительском кредитовании", заемщик имеет право отказаться от кредита, не объясняя причину, в течение 14 календарных дней с даты оформления. Но такой пункт должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением.

Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита:

Обратиться в финансовое учреждение: написать заявление-отказ.

Вернуть банку кредитные средства вместе с процентами за пользование, предусмотренные условиями кредита, в течение 7 дней после отказа.

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Если финансовое учреждение нарушило права, можно обратиться в Национальный банк Украины.

Как можно обратиться в Национальный банк Украины:

написать в чат-бот "НБУ контактный центр" в мессенджерах (вайбере или телеграмме);

позвонить в контакт-центр - 0 800 505 240;

заполнить онлайн-форму для обращений на сайте НБУ.

НБУ

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