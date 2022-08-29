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Безработные в Украине могут рассчитывать на субсидии: детали
Безработные украинцы могут рассчитывать на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого им нужно зарегистрироваться в центре занятости и получить официальный статус безработного. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает пресс-служба Верховной Рады.
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"Сейчас ситуация динамичная, картина доходов семьи может изменяться кардинально в быстром темпе. Еще на период карантина было предусмотрено: граждане, которые потеряли работу, зарегистрировались в центрах занятости и получают пособие по безработице, могут обратиться и получить субсидию не с учетом дохода за предыдущие шесть месяцев, а с учетом размера пособия по безработице, которое они получали в предыдущие месяцы", - объяснил Музыченко.
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Размеры помощи:
- Минимальная сумма помощи составляет 1000-1800 грн.
- В среднем пособие по безработице составляет 4600 грн.
- Максимальная помощь, оплачиваемая безработным в Украине - 9750 грн.
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