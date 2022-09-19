Украина бесплатно отправит зерно голодающим странам Африки

Эфиопии и Сомали пришлют 50 тысяч тонн пшеницы

Кабинет министров выделил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Голодающим странам Африки пришлют 50 тысяч тонн пшеницы. Об этом идет речь в постановлении от 16 сентября 2022 г. №1040.

Читайте также: Из одесских портов вышли еще 4 судна с украинским зерном

Предоставление гуманитарной помощи будет реализовываться за счет зерна, находящегося в собственности АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Компания получит из резервного фонда государственного бюджета 420 млн гривен для возмещения стоимости зерна.

Читайте также: Из одесских портов вышло еще 7 судов с украинским зерном

Министерство иностранных дел должно согласовать с Организацией Объединенных Наций вопросы доставки и оплаты транспортировки зерна из Одесского морского порта в порты этих стран за счет средств международных организаций.

Ранее мы писали, что Организация Объединенных Наций прогнозирует голод в Сомали в текущем году.