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Украина бесплатно отправит зерно голодающим странам Африки

Эфиопии и Сомали пришлют 50 тысяч тонн пшеницы
 |  Автор: Ольга Опенько
Украина бесплатно отправит зерно голодающим странам Африки
Иллюстративное фото / depositphotos

Кабинет министров выделил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Голодающим странам Африки пришлют 50 тысяч тонн пшеницы. Об этом идет речь в постановлении от 16 сентября 2022 г. №1040.

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Предоставление гуманитарной помощи будет реализовываться за счет зерна, находящегося в собственности АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Компания получит из резервного фонда государственного бюджета 420 млн гривен для возмещения стоимости зерна.

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Министерство  иностранных дел должно согласовать с Организацией Объединенных Наций вопросы доставки и оплаты транспортировки зерна из Одесского морского порта в порты этих стран за счет средств международных организаций.

Ранее мы писали, что Организация Объединенных Наций  прогнозирует голод в Сомали в текущем году.

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