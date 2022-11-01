Кабмин уволил Витренко из "Нафтогаза"

Правительство проголосовало единогласно

Юрия Витренко уволили с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Правительство проголосовало единогласно, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Согласно процедуре, увольнять Витренко должен был Наблюдательный совет "Нафтогаза", но при его отсутствии этот механизм может осуществить Кабинет министров, выполняющий функции парламента.

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Отметим, что ранее сообщалось, что на место главы "Нафтогаза" могут назначить министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Не исключалось и то, что определенное время вместо Витренко назначат и. о. главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Справка: Витренко был назначен главой Нафтогаза 28 апреля 2021 года после увольнения Андрея Коболева. Через год правительство переназначило Витренко еще на один год.

Ранее мы писали, что объем недоплаты российского "Газпрома" НАК "Нафтогаз Украины" за транзит газа составляет около $200 млн.