Война в Украине: враг повредил объекты энергетической инфраструктуры на востоке

Ситуацию значительно усложняют погодные условия

На 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Об этом сообщает пресс- служба НЭК "Укрэнерго".

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Так, на востоке РФ снова нанесла артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Ситуацию значительно усложняют погодные условия.

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Всем облэнерго доказаны лимиты суточного потребления электроэнергии. Впрочем, уже с утра в некоторых областях они превышены и применены аварийные отключения.

Ранее мы писали, что несмотря на морозы до -10 C и обстрелы, выводящие из строя системы электро- и теплоснабжения, только 7% украинцев активно готовятся к переезду в другое место.