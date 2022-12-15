Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Война в Украине: враг повредил объекты энергетической инфраструктуры на востоке

Ситуацию значительно усложняют погодные условия
 |  Автор: Ольга Опенько
Война в Украине: враг повредил объекты энергетической инфраструктуры на востоке
Иллюстративное фото / depositphotos

На 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Об этом сообщает пресс- служба НЭК "Укрэнерго".

Читайте также: Где самая сложная ситуация со светом в Украине - ответ

Так, на востоке РФ снова нанесла артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Ситуацию значительно усложняют погодные условия.

Читайте также: Отключения света в Украине: когда вернут графики

Всем облэнерго доказаны лимиты суточного потребления электроэнергии. Впрочем, уже с утра в некоторых областях они превышены и применены аварийные отключения.

Ранее мы писали, что несмотря на морозы до -10 C и обстрелы, выводящие из строя системы электро- и теплоснабжения, только 7% украинцев активно готовятся к переезду в другое место.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
16.12.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.26 41.53 0.00
Продажа 39.86 42.36 0.00
Все курсы наличных валют...
16.12.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 38.85 0.56
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK