Война в Украине: Ущерб окружающей среде вырос до 55,6 млрд евро

Загрязнение земель - более 980 млрд грн, водоемов - 60 млрд грн.

Общий ущерб окружающей среде Украины в результате российской агрессии составляет более 2 трлн гривен, или 55,6 млрд евро. Об этом свидетельствует информация Министерства защиты окружающей среды Украины.

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Глава правительства добавил, что половина из этих убытков из-за:

загрязнения воздуха от лесных пожаров,

ракетных атак,

горения нефтепродуктов.

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Загрязнение земель - более 980 млрд грн, водоемов - 60 млрд грн.

"Теракт РФ на Каховской дамбе стал самым масштабным актом экоцида за последние 70 лет. По данным Минокружения, общий ущерб только от этого теракта превышает 146 млрд грн (3,8 млрд евро). Без воды оказались оросительные системы сельхозугодий, на которых выращивалось около 2 млн тонн зерна в год. Это 70% экспортированного Украиной зерна в Африку в 2022 году", - сказал премьер-министр.

Премьер отметил, что Россия каждый день уничтожает людей, украинские предприятия и инфраструктуру, украинскую окружающую среду, воздух, земли, леса и водоемы.

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Потенциально заминированными считаются более 174 тысяч квадратных километров территории Украины. Более 3 млн га леса поражено войной.

Украина продолжает исчислять и верифицировать ущерб, нанесенный окружающей средой войной.

Ранее мы писали, что за последний год в Едином реестре должников прибавилось почти 1,2 млн долгов.