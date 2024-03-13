Цены на нефть выросли: причины

Цены на нефть Brent выросли на 28 центов

Цены на нефть выросли из-за ожиданий высокого мирового спроса, в частности в США. Даже несмотря на немного устойчивую инфляцию в США, это не существенно повлияло на ожидания относительно возможного снижения ставок Федеральной резервной системой уже в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также: Коммуналка в Украине подорожала: за какие услуги выросли цены

Цены на нефть Brent выросли на 28 центов, или на 0,3%, до 82,20 долларов за баррель. На нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США - на 28 центов, или на 0,4%, до 77,84 доллара за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) подтвердила свой прогноз относительно высокого роста мирового спроса на нефть на 2,25 миллиона баррелей в день в 2024 году и на 1,85 млн баррелей в день в 2025 году, а также повысила прогноз экономического роста на этот год.

Читайте также: Инфляция в Украине замедлилась: что будет с ценами

Еще одним свидетельством здорового спроса является то, что по данным источников рынка, которые ссылаются на показатели Американского института нефти, запасы сырой нефти и топлива в США на прошлой неделе сократились.

Аналитики считают, что Федеральная резервная система США может начать снижать ставки летом, несмотря на то, что цены на потребительские товары в США в феврале выросли достаточно сильно из-за подорожания бензина и аренды жилья, что свидетельствует об определенной устойчивости инфляции. Снижение ставок способствует спросу на нефть.

Ранее мы писали о том, что Зеленский ответил, закончится ли война в 2024 году.