Украина может получить более 10 млрд долларов помощи: сроки

В марте-апреле Украина может получить помощь

Риск недостаточности международного финансирования для Украины сохраняется. Однако в последнее время наблюдались положительные сдвиги в этом вопросе. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге.

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"В целом в марте-апреле Украина может получить более 10 млрд долларов. Активизация поступлений внешней помощи в ближайшее время позволит существенно нарастить объем международных резервов", - сказал он.

Пышный напомнил, что в конце февраля Совет ЕС одобрил начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы. В его рамках уже в марте Украина должна получить переходное финансирование в размере 4,5 млрд евро.

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Ранее мы писали, что иностранные инвесторы интересуются украинскими государственными "Укргазбанком" и "Sense Bank".