Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 14,5%

Смягчение процентной политики поддержит восстановление экономики, не создавая угроз макрофинансовой устойчивости

Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 15 до 14,5% с 15 марта 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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"Учитывая дальнейшее замедление инфляции и постоянное улучшение ожиданий, устойчивую ситуацию на валютном рынке, а также частичное снижение рисков, связанных с получением международной помощи, правление НБУ решило снизить учетную ставку на 0,5 в. п. - до 14,5%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что смягчение процентной политики поддержит восстановление экономики, не создавая угроз макрофинансовой устойчивости. Новый уровень ставок по операциям НБУ достаточен для поддержания привлекательности гривневых активов, курсовой устойчивости и сохранения умеренной инфляции.

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"НБУ будет продолжать цикл смягчения процентной политики при условии устойчивого снижения рисков для инфляции и курсовой устойчивости", - подчеркнули в Нацбанке.

Уточняется, что НБУ и дальше готов динамично адаптировать процентную политику, учитывая изменения в балансе рисков для инфляции и курсовой устойчивости.

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