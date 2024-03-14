Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Что будет с ценами в Украине: прогноз НБУ

Постепенный рост доходов украинцев и повышенные расходы бизнеса в условиях войны будут подпитывать инфляционное давление
 |  Автор: Ольга Опенько
Что будет с ценами в Украине: прогноз НБУ
Иллюстративное фото / Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что потребительские цены будут расти умеренно в течение следующих нескольких месяцев. Инфляция усилится во втором полугодии, но не столь сильно, как ожидалось ранее. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге.

Читайте также: Самый маленький в Украине банк прекратит деятельность

По его словам, в начале 2024 инфляция замедлялась быстрее, чем ожидал НБУ.

"По оценкам НБУ, инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 п. п. в ближайшие месяцы и только умеренно ускорится во втором полугодии", – сказал он.

Читайте также: Еще один банк присоединился к программе "єОселя"

Отмечается, что постепенный рост доходов украинцев и повышенные расходы бизнеса в условиях войны будут подпитывать инфляционное давление.

"В то же время фиксация отдельных жилищно-коммунальных тарифов и монетарная политика НБУ, направленная на поддержание привлекательности гривневых активов и курсовой устойчивости, и дальше будут ограничивать рост потребительских цен", - добавил глава НБУ.

Ранее мы писали, что во время войны из-за роста цен и девальвации национальной валюты, потери работы и личного имущества, вероятность потери сбережений очень высокая.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
15.03.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 38.42 41.85 0.00
Продажа 38.94 42.60 0.00
Все курсы наличных валют...
15.03.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 38.69 42.29 0.42
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK