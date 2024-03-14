Что будет с ценами в Украине: прогноз НБУ

Постепенный рост доходов украинцев и повышенные расходы бизнеса в условиях войны будут подпитывать инфляционное давление

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что потребительские цены будут расти умеренно в течение следующих нескольких месяцев. Инфляция усилится во втором полугодии, но не столь сильно, как ожидалось ранее. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге.

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По его словам, в начале 2024 инфляция замедлялась быстрее, чем ожидал НБУ.

"По оценкам НБУ, инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 п. п. в ближайшие месяцы и только умеренно ускорится во втором полугодии", – сказал он.

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Отмечается, что постепенный рост доходов украинцев и повышенные расходы бизнеса в условиях войны будут подпитывать инфляционное давление.

"В то же время фиксация отдельных жилищно-коммунальных тарифов и монетарная политика НБУ, направленная на поддержание привлекательности гривневых активов и курсовой устойчивости, и дальше будут ограничивать рост потребительских цен", - добавил глава НБУ.

Ранее мы писали, что во время войны из-за роста цен и девальвации национальной валюты, потери работы и личного имущества, вероятность потери сбережений очень высокая.