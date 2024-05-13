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Госдолг Украины растет

Ставки снижаются, а сроки растут
 |  Автор: Ольга Опенько
Госдолг Украины растет
Иллюстративное фото / Getty Images

Большую часть долга Украины составляют ссуды, полученные от международных финансовых учреждений и правительств других стран. Сроки растут, а ставки снижаются. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В частности, в течение первого квартала 2024 года объем государственного долга Украины увеличился на 5,7 миллиарда долларов, достигнув отметки в 151,1 миллиарда долларов. Этот рост в основном объясняется увеличением долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров. Такая тенденция наблюдается не только за последний квартал, но и за последние несколько лет.

С 2022 года средневзвешенная стоимость долга Украины сократилась на почти 1,4 раза, с 7,79% до 5,57%, а средневзвешенная срочность увеличилась в 1,6 раза, с 6,27 лет до 10,04 лет.

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По структуре кредиторов, большую долю государственного и гарантированного долга составляют:

  • льготные кредиты от международных финансовых организаций и правительств других стран (53,8%);
  • выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке (27,4%);
  • выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке (16,0%);
  • ссуды от коммерческих банков и других финансовых учреждений (2,8%).

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По валютной структуре, государственный и гарантированный долг распределен следующим образом:

  • евро – 33,2%;
  • доллары – 26,3%;
  • гривны – 25,9%;
  • СДР – 10,8%;
  • другие валюты, включая фунты стерлингов, канадские доллары и японские иены – 3,8%.

Ранее мы писали, что восстановление энергосистемы Украины нуждается в международной помощи.

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