Госдолг Украины растет

Ставки снижаются, а сроки растут

Большую часть долга Украины составляют ссуды, полученные от международных финансовых учреждений и правительств других стран. Сроки растут, а ставки снижаются. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В частности, в течение первого квартала 2024 года объем государственного долга Украины увеличился на 5,7 миллиарда долларов, достигнув отметки в 151,1 миллиарда долларов. Этот рост в основном объясняется увеличением долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров. Такая тенденция наблюдается не только за последний квартал, но и за последние несколько лет.

С 2022 года средневзвешенная стоимость долга Украины сократилась на почти 1,4 раза, с 7,79% до 5,57%, а средневзвешенная срочность увеличилась в 1,6 раза, с 6,27 лет до 10,04 лет.

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По структуре кредиторов, большую долю государственного и гарантированного долга составляют:

льготные кредиты от международных финансовых организаций и правительств других стран (53,8%);

выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке (27,4%);

выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке (16,0%);

ссуды от коммерческих банков и других финансовых учреждений (2,8%).

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По валютной структуре, государственный и гарантированный долг распределен следующим образом:

евро – 33,2%;

доллары – 26,3%;

гривны – 25,9%;

СДР – 10,8%;

другие валюты, включая фунты стерлингов, канадские доллары и японские иены – 3,8%.

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