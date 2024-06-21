Усиление устойчивости энергосистемы Украины: Кабмин потратит 759 млн грн

Финансы будут направлены на снижение ставок по кредитам для реализации проектов энергоэффективности

Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, речь идет о дополнительной программе энергоэффективности и усилении устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн грн.

"На что пойдут эти деньги? Прежде всего, на снижение ставок по кредитам для реализации проектов энергоэффективности и установки альтернативных источников энергии", - пояснил Шмыгаль.

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Государство расширяет возможность получить льготные займы, чтобы бизнес и люди могли уменьшить потребление электроэнергии или создать дополнительный источник для ее генерации.

Ранее мы писали, что восстановление энергосистемы Украины нуждается в международной помощи.