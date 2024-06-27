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В правительстве опровергают намерение ЕС ввести пошлины на яйца и сахар из Украины
Украинское правительство проверило информацию СМИ о том, что у ЕС есть планы в ближайшие дни задействовать механизм защитных пошлин в отношении новых украинских товаров, и эта информация не подтвердилась. Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.
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Стефанишина, которая находится с рабочим визитом в евроинститутах, подчеркнула, что у ЕС нет таких планов.
"Никаких новых решений по возвращению пошлин на украинские товары со стороны ЕС на сегодня не планируется", – сказала она.
Таким образом, распространенная Financial Times информация о том, что уже с 28 июня ЕС намерен восстановить пошлины на импорт украинского сахара и яиц, оказалась ложной, настаивает чиновница.
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ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной. В июне этот механизм был задействован впервые и распространился только на одно наименование импорта – украинский овес.
Ранее мы писали, что ЕС возобновит пошлины на украинские яйца и сахар, используя защитный механизм на случай превышения квот.