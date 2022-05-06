Почта

Поврежденные дома в Киеве собираются восстановить до конца года

Ремонт поврежденных зданий город будет производить за счет средств из государственного и местного бюджетов
 |  Автор: Ольга Опенько
Поврежденные дома в Киеве собираются восстановить до конца года
Иллюстративное фото / ЕРА

С начала вторжения РФ в Украину в столице повреждено более 200 жилых домов, а также 46 школ, 30 детсадов и более 71 объектов разной городской инфраструктуры. Об этом сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник.

Читайте также: Война в Украине: 500 предприятий переехали из зон боевых действий

По его словам, местные власти планируют до конца 2022 года отремонтировать разрушенные из-за войны дома.

Начнут с тех, которые пострадали больше всего.

Читайте также: Адвокат рассказала, может ли работодатель уволить вас во время войны

В настоящее время разрабатываются соответствующие сметы для того, чтобы определиться с объемом и учесть стоимость повреждений.

Ремонт поврежденных зданий город будет производить за счет средств из государственного и местного бюджетов, также власти рассчитывают на помощь от меценатов. 

Ранее мы писали, что в стране не будет дефицита продуктов, поскольку есть резервы, которых хватит, чтобы прокормить все население.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK