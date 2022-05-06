Поврежденные дома в Киеве собираются восстановить до конца года

Ремонт поврежденных зданий город будет производить за счет средств из государственного и местного бюджетов

С начала вторжения РФ в Украину в столице повреждено более 200 жилых домов, а также 46 школ, 30 детсадов и более 71 объектов разной городской инфраструктуры. Об этом сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник.

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По его словам, местные власти планируют до конца 2022 года отремонтировать разрушенные из-за войны дома.

Начнут с тех, которые пострадали больше всего.

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В настоящее время разрабатываются соответствующие сметы для того, чтобы определиться с объемом и учесть стоимость повреждений.

Ремонт поврежденных зданий город будет производить за счет средств из государственного и местного бюджетов, также власти рассчитывают на помощь от меценатов.

Ранее мы писали, что в стране не будет дефицита продуктов, поскольку есть резервы, которых хватит, чтобы прокормить все население.