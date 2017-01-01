В Украине изменят состав потребительской корзины
Минсоцполитики подготовило свои предложения по обновлению потребительской корзины на основе обращений украинцев. Поэтому было предложено расширить перечень лекарственных средств, а также включить в наборы мобильный телефон и услуги мобильной связи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины в ответе на запрос УНН.
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В частности, Минсоцполитики было предложено рассмотреть возможность расширения перечня лекарственных средств, а также включить в наборы мобильный телефон и услуги мобильной связи", - говорится в ответе.
Также, пунктом 4 Порядка предусмотрено, что Минэкономразвития обобщает предложения центральных органов исполнительной власти относительно сложившихся набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума и направляет их членам экспертной комиссии не позднее чем за неделю до его заседания.
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"С целью обеспечения реализации вышеупомянутой нормы Минсоцполитики сформирована экспертная комиссия, о чем проинформировано Минэкономразвития", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что дата проведения заседания экспертной комиссии будет назначена после получения обобщенных предложений от Минэкономразвития. По состоянию на 25 июля 2019 года соответствующая информация от Минэкономразвития не поступала.
Кроме того, в Министерстве социальной политики сообщили, что полномочия по формированию наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения определены в статье 3 Закона Украины "О прожиточном минимуме".
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"А именно: набор продуктов питания формируется МОЗ, набор непродовольственных товаров - Минэкономразвития, набор услуг - уполномоченными центральными органами исполнительной власти в сферах предоставления соответствующих услуг", - говорится в ответе.
Ранее сообщалось, что минимальная продуктовая корзина летом-2019 стоит 1785 грн. Самым большим спросом у украинцев пользуются молокопродукты.
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