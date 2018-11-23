Госбюджет-2019: Как изменятся зарплаты и курс доллара в следующем году

Больше всего денег в 2019 году выделят на оборону .

Верховная Рада приняла во втором чтении бюджет на 2019 год. Как изменятся заработные платы, прожиточный минимум, курс доллара – читайте далее.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Наш бюджет – дефицитный

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То есть, расходы превышают доходы. Планируется, что доходы будут составлять – 1,008 трлн гривен, в то время как расходы – 1,094 трлн. Таким образом, дефицит составит 89,9 млрд грн. Это на 9 млрд больше, чем в прошлом году.

Инфляция составит 7,4%, а прирост ВВП – 3%. Это меньше, чем было заложено на 2018 год. Тогда показатель составлял 3,6%. Хотя для стабильного развития государства прирост ВВП должен составить 5-7%.

На что будут потрачены государственные деньги в 2019 году fakty.com.ua

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Государство прогнозирует и повышение курса доллара – он будет составлять 29,4 грн за единицу валюты. Опять же, это при условии, если инфляция не превысит запланированный показатель.

Что касается других показателей – существенного отличия от 2018 года не будет, уверяет экономист Андрей Новак.

По его словам, проект бюджета – аналог прошлогоднего:

– Бюджет 2019 структурно является ксерокопией бюджета 2018 года. Взяли бюджет 2018 года, добавили инфляцию к каждой статье и вышел проект бюджета на 2019 год. Ничего принципиально нового там нет.

Деньги – силовикам

Наиболее затратной отраслью в 2019 году станет оборонная. На ее развитие заложено более 200 млрд гривен. Большую часть средств выделено и на финансирование силовых структур:

МВД – 94 млрд гривен – на 25% больше чем в прошлом году

Нацполиция – 29,5 млрд – на 21% больше

СБУ – 9,4 млрд – на 15% больше

Нацгвардия – 12,3 млрд

ГПУ – 7,1 млрд

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Повышение социальных платежей происходит примерно на уровне показателя инфляции. А повышение расходов на оборону, правоохранительные органы, генеральную прокуратуру повышается в несколько десятков процентов. Это говорит о том, что бюджет не социальный, а силовой. Именно на силовые структуры направлен приоритет расходной части бюджета, – рассказывает Андрей Новак, глава комитета экономистов Украины.

Таким образом, если минимальная заработная плата, которая будет составлять 4173 грн, повысится на 12%, то расходы на МВД – на25%. Учитывая, что инфляция составит 7,4%, зарплата повысится лишь на 4,6%. И это в том случае, если прогнозируемая инфляция будет верной.

С чем будут проблемы?

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Количество государственных предприятий уменьшается. Это обусловил новый закон о приватизации, который начал действовать в 2018 году. Он предусматривал, что 3,5 тыс. государственных предприятий, в том числе убыточных, перейдут в частную собственность. Но приватизация, на которую рассчитывало правительство, так и не состоялась.

Государственный бюджет предусматривает, что основная прибыль будет поступать от налогов – 249,1 млрд гривен. В частности, налоги от физических лиц – 106, 1 млрд и от предприятий – 92,6 млрд. И именно с последней цифрой могут возникнуть проблемы.

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Ко второму чтению правительство решило, что поступления от налогов возрастут. В частности, поступления от налога на прибыль предприятий. Увеличили эту сумму по сравнению с первым чтением на 22 млрд, – рассказывает эксперт.

Мы рискуем не собрать такую ​​сумму. Хотя бы потому, что 44% экономики Украины находится в тени.

В 2019 году придется брать новые кредиты

Соответственно, мы рискуем не выполнить все предусмотренные статьи доходов в полном объеме. Андрей Новак объясняет:

– Это означает, что в течение финансового года правительству срочно нужно будет выходить на уровень заимствований и за счет увеличения государственного долга покрывать эти дыры доходной части.

Таким образом, если планы правительства не будут реализовываться, мы еще раз рискуем продолжить зависимость от МВФ:

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– В следующем году снова сохраняется очень большая внешняя зависимость государственного бюджета от внешнего финансирования, от траншей МВФ, от траншей ЕС. И если их не будет в большом объеме, то будет проблема с выполнением государственного бюджета.

А это опять же повлечет за собой кризис внешних платежей, девальвацию гривны, дефолт и все, чем нас любят пугать политики.

Существенных изменений в бюджете на 2019 не предусмотрено. Однако рассчитаться с кредитами МВФ, как обещают политики, в следующем году не удастся. Поскольку бюджет дефицитный, то есть государство работает “в минус”, лишних средств на перекрытие кредитов не будет.

Ранее сообщалось, что ВР приняла решение о назначении нового главы Минфина.