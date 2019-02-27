"Грабители оборонки": Кто такие Игорь Гладковский, Андрей Рогоза и Виталий Жуков – СМИ

Журналисты расследовали, кем являются главные махинаторы в украинской оборонке.

Журналист узнали, кто такие "грабители оборонки": Игорь Гладковский, Андрей Рогоза и Виталий Жуков Страна

Схему по махинациям в украинской оборонке курировал Игорь Гладковский, сын заместителя секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, экс-президента корпорации “Богдан“ Олега Гладковского, который является давним бизнес-партнером президента Петра Порошенко, передает Страна по расследованиям Bihus.

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Игорь Гладковский является старшим из 3 сыновей Олега Гладковского. На данный момент Игорю исполнилось 24 года. До 2014 года и у Олега, и у Игоря была фамилия Свинарчук, но после победы на выборах Петра Порошенко, глава семьи поменял ее на Гладковский.

Журналисты утверждают, что смена фамилии связана с “мутным“ бизнесом, где, якобы в 2015 году Гладковский-младший стал владельцем и хранителем офшорной империи своего отца, а в 2016 уже исчез из его декларации.

Документ о передаче Игорю Свинарчуку от Олега Свинарчука акций нескольких кипрских компаний KUDC LIMITED и AUTORETAIL LIMITED Страна

Отмечается, что с 2014 года Игорь имеет два паспорта с разными фамилиями где на фамилии Гладковский он живет, а на фамилии Свинарчук - владеет офшорной империей отца. На имя Гладковского-младшего зарегистрировано 3 спортивных автомобиля: два Porsche Panamera и один AUDI R8.

Автопарк Игоря Гладковского Страна

Также Игорь Гладковский является почетным консулом Республики Сейшельские острова с 2015 года и, скорее всего, имеет ряд привилегий и иммунитетов для дипломатов.

Игорь Гладковский является почетным консулом Сейшел Страна

В августе прошлого года Игорь Гладковский вошел в состав наблюдательного совета киевского завода “Кузница на Рыбальском“, где пробыл 1 год и 7 месяцев до марта 2020 года в качестве уполномоченного представителя от акционера ООО “Хюндай Мотор Украина“.

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В течение последних пяти лет Гладковский занимает должности гендиректора ООО “Хюндай Мотор Украина“ и члена НС ПАО “Закрытый недиверсифицированный корпоративный фонд “СОВА“.

Основным акционером приватизированного в 1995 году судозавода выступает ПАО “Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд “Прайм Эссетс Капитал“ президента Петра Порошенко.

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Игорь Гладковский занимается спортом и предпочитает тренироваться в спортклубе “5 элемент“, который принадлежит президенту Порошенко.

Еще один фигурант по делу “оборонки“ является 34-летний Андрей Рогоза (в расследовании именуемый “специалист по контрабанде“), директор компании Интер Сталь ЛТД. В 2016 году портал 368.media сообщал, что через фирму, которая принадлежит Рогозе, выводились средства из “Укроборонпрома“

Андрей Рогоза Страна

“Интер Сталь ЛТД“ в июне 2014 года заключила многомиллионный договор(№057/106) на поставку метала с Киевским бронетанковым заводом, а фактически – с целью вымывания денег с госпредприятия, которым тогда руководил Леонид Шоломицкий, а финансовыми делами заведовал Эдуард Ильин. Последний был задержан в августе 2014 года по подозрению в хищении госсредств, но сбежал и сейчас находиться в международном розыске.

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Данный контракт расторгли в 2015 году через суд, где Рогоза боролся до последнего, пытаясь сохранить договор он дошел до Верховного суда, но проиграл.

Судя по социальным сетям, Андрей Рогоза увлекается автомобилями, любит путешествовать и воспитывает сына Марка.

Третьим фигурантом является давний друг Игоря Гладковского - Виталий Жуков, экс-советник гендиректора “Укроборонпрома“, член Набсовета ВАТ “Меридиан“ до 2013 года, бывший помощник Юрия Терещенка, экс-главы Госслужбы экспортного контроля, который был уволен Кабмином за масштабные коррупционные дела.

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Виталий долгое время успешно осваивал бюджеты оборонных предприятий “Укроборонпрома“.

Светлана, жена Жукова является собственником туристического агентства Paradise Travel Company. Есть версия, что именно через эту компанию предприятия “Укроборонпрома“ до 2014 покупали все авиаперелеты и гостиницы для своих делегаций.

Виталий Жуков Страна

Ранее сообщалось, что Шосткинский казенный завод Импульс госконцерна Укроборонпром заказал “корейские станки“ вдвое дороже рыночных цен.