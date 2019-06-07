Хостелы в Украине могут закрыть из-за "незаконности"

В Украине нет законодательства, определяющего хостелы.

На данный момент в Украине никаких правил для хостелов нет, так как такое понятие в законодательстве не существует, передает Сегодня.

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Хостел является самым дешевым вариантом ночевки (иногда жилья) в любом городе. Цены в Украине составляют в среднем 150 грн за койку в общем номере. Страдают при этом в основном только жильцы многоквартирных домов, в котором он находится – до 40% хостелов расположены в обычных жилых домах.

Один из законопроектов, который подан в Раду, может лишить людей возможности останавливаться в хостелах.

Студент Андрей Василенко путешествует, он объездил почти всю Украину. В городах останавливается преимущественно в хостелах. В среднем ночлег обходится парню от 75 до 200 гривен.

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"Все, что мне нужно – место, где можно поспать и принять душ. Этого вполне достаточно и это можно получить в хостеле, заплатив небольшую сумму. Даже в центре города можно снять место в хостеле до 100 грн, если это небольшой город. В областном центре, где много туристов – около 200, – рассказал студент.

Владелец одного из таких заведений в Киеве Вячеслав Назаренко рассказывает, что клиенты хостелов редко когда задерживаются дольше, чем на три-четыре дня. Люди заселяются, чтобы отдохнуть после дороги

"В хостелах селятся туристы, которым нужно провести одну или несколько ночей. За 150-200 гривен человек получает кровать, постель, душ и возможность готовить на кухне. День наши постояльцы проводят вне хостела.

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Да, в одной комнате может находиться до шести человек, но у нас есть шкафчики для каждого клиента, которые закрываются на ключ. Плюс, они быстро находят общий язык между собой, заводят новые знакомства. Это люди, которым не нужно лишнее".

Отмечается, что в центре Киева в одном из домов существует сразу три хостела. Жильцы не выдержали и подали в суд. В украинском законодательстве ничего не говорится о хостелах, но говорится о правах жильцов. Опираясь на нормы, можно закрыть можно практически любой хостел.

Согласно статье 382 Гражданского кодекса, квартира предназначена для постоянного проживания. В соответствии с вторым пунктом статьи, все владельцы квартир и нежилых помещений – совладельцы многоквартирного дома.

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При этом статья 383 говорит, что собственник жилого дома, квартиры имеет право использовать помещение для собственного проживания, проживания членов своей семьи, других лиц и не имеет права использовать его для промышленного производства.

Но при этом, в ч. 7 ст. 41 Конституции Украины и в п. 5 ст.319 Гражданского кодекса гражданина обязывают использовать собственность такими способами, при которых не будут нарушаться права других лиц, и совладельцев в том числе.

"Расположение "хостела", как и гостиницы, общежития в квартире многоквартирного жилого дома незаконно. Во-первых, это нецелевое использование квартиры, которая предназначена для постоянного проживания одной семьи.

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Во-вторых, квартира технически не приспособлена для размещения такого количества людей. Действия владельцев хостелов в квартирах многоквартирных домов нарушают нормы гражданского и жилищного законодательства, нарушают жилищные права других жителей таких домов", – говорится в одном из решений Печерского районного суда Киева против владельцев хостелов.

В Раде сейчас рассматривают два законопроекта. Законопроект №10237 предлагает:

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Поднять штраф за использование квартиры не по назначению до 34 000-51 000 грн; а за повторное нарушение – 85 000 грн;

Хостел может находиться в доме, если это не противоречит интересам жильцов.

На одного человека в хостеле должно быть не меньше 8 кв. м площади квартиры.

"Предполагается размещение только на первом этаже дома. На одного человека в хостеле должно быть не менее 8 кв м. И, самое главное, планируется увеличить размер штрафов. О разрешении жителей точной нормы не содержится, но сказано, что хостел не может препятствовать правам и интересам жителей, а, следовательно, возникает прямая норма на обжалование действия хостелов", – поясняет адвокат Дина Дрыжакова.

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Альтернативный законопроект № 10237-1 более подробный. Например, в нем говорится, что хостел должен иметь отдельный вход и эвакуационный выход. А размещение хостела в многоквартирном доме допускается по решению жильцов дома – минимум 70% подписей.

Именно второй законопроект угрожает хостелам. Если депутаты поддержат его, то закроется около 80% хостелов, поскольку требования невозможно выполнить, считает Елена Моцна, председатель Ассоциации хостелов Киева.

Ранее сообщалось, что за сколько в Одессе можно снять жилье летом-2019. За сутки в курортном городе придется отдать от 400 грн, но можно торговаться.